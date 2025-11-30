Ex Ilva, domani l’assemblea dei lavoratori e possibili nuovi blocchi

Genova – Torna ad arroventarsi la vertenza per le ex acciaierie Ilva di Cornigliano e torna la protesta che, domani, potrebbe trasformarsi in un nuovo corteo per le vie della città e nuovi blocchi per il traffico.

Con il fallimento del tavolo di trattativa a Roma, lo scorso 28 novembre, i sindacati tornano sul sentiero di guerra e per domattina è annunciata l’assemblea dei lavoratori ex Ilva davanti ai cancelli degli stabilimenti di Cornigliano.

Lavoratori e sindacati si confronteranno sulle iniziative da attuare per mantenere l’attenzione sulla complessa vertenza degli stabilimenti e il rischio, sempre più grande, di chiusure, vendite “spezzatino” di impianti e fette di mercato e crollo dei posti di lavoro.

La tensione cresce tra i lavoratori e già domattina, al termine dell’assemblea, potrebbe essere decisa una nuova manifestazione per le vie della città, con blocchi stradali come quelli che, la scorsa settimana, hanno mandato il tilt il traffico cittadino.

I blocchi sulle strade del ponente, infatti, hanno paralizzato il traffico da e per il centro ma poi, a catena, i disagi sono diventati sempre più estesi, coinvolgendo gran parte della città.

Grande attesa, quindi, per quanto emergerà domattina a Cornigliano e per quanto deciderà il Governo chiamato a dirimere la questione cercando di salvaguardare la produzione strategica di acciaio in Italia – pur con la concorrenza spietata della Cina e dei paesi “emergenti” mantenendo livelli occupazionali e produzioni sempre meno “competitive” sul mercato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]