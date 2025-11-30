domenica 30 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaEx Ilva, domani l'assemblea dei lavoratori e possibili nuovi blocchi
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCorniglianoNotizie in evidenza

Ex Ilva, domani l’assemblea dei lavoratori e possibili nuovi blocchi

Redazione Liguria
0

ex ilva protesta corniglianoGenova – Torna ad arroventarsi la vertenza per le ex acciaierie Ilva di Cornigliano e torna la protesta che, domani, potrebbe trasformarsi in un nuovo corteo per le vie della città e nuovi blocchi per il traffico.
Con il fallimento del tavolo di trattativa a Roma, lo scorso 28 novembre, i sindacati tornano sul sentiero di guerra e per domattina è annunciata l’assemblea dei lavoratori ex Ilva davanti ai cancelli degli stabilimenti di Cornigliano.
Lavoratori e sindacati si confronteranno sulle iniziative da attuare per mantenere l’attenzione sulla complessa vertenza degli stabilimenti e il rischio, sempre più grande, di chiusure, vendite “spezzatino” di impianti e fette di mercato e crollo dei posti di lavoro.
La tensione cresce tra i lavoratori e già domattina, al termine dell’assemblea, potrebbe essere decisa una nuova manifestazione per le vie della città, con blocchi stradali come quelli che, la scorsa settimana, hanno mandato il tilt il traffico cittadino.
I blocchi sulle strade del ponente, infatti, hanno paralizzato il traffico da e per il centro ma poi, a catena, i disagi sono diventati sempre più estesi, coinvolgendo gran parte della città.
Grande attesa, quindi, per quanto emergerà domattina a Cornigliano e per quanto deciderà il Governo chiamato a dirimere la questione cercando di salvaguardare la produzione strategica di acciaio in Italia – pur con la concorrenza spietata della Cina e dei paesi “emergenti” mantenendo livelli occupazionali e produzioni sempre meno “competitive” sul mercato.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Cantiere cartelli

Lagaccio, dal Comune 156mila euro per il muraglione della scuola Don...

Cronaca
Giannetto Mortola

Borzonasca, trovato morto Giannetto Mortola, indagini in corso

Cronaca
luminarie cornigliano

Cornigliano, tornano le luminarie per il Natale

Cronaca
palazzo di Giustizia Tribunale Genova

Genova, violentata vicino alla discoteca in corso Italia, condannati due ragazzi

Cronaca