domenica 30 Novembre 2025
Cornigliano, tornano le luminarie per il Natale

luminarie corniglianoGenova – Le festività natalizie si avvicinano ed anche via Cornigliano torna a sgoggiare le caratteristiche e tradizionali “luminarie”.
Anche quest’anno commercianti e residenti hanno deciso di abbellire la strada principale della delegazione con luci e colori che richiamano il Natale.
L’iniziativa piace e convince e sui social si ripete l’invito a sostenere l’iniziativa con acquisti “locali”, nei negozi del quartiere.
Un modo per difendere il commercio al dettaglio dallo strapotere della grande distribuzione che anche a Cornigliano ha pesato non poco sulla scomparsa di tanti negozi e attività, e per mantenere “in prossimità” punti vendita che sono anche un presidio di sicurezza rispetto a strade poco illuminate e con poche persone “in giro”.
