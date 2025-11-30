domenica 30 Novembre 2025
Genova, appartamento a fuoco in via Bobbio: soccorsi sul posto

Incendio via BobbioGenova – Attimi di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, in via Bobbio in val Bisagno.
Un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Le fiamme sono apparse ben visibili anche a decine di metri di distanza, così come la densa coltre di fumo nero che si è alzata in cielo.
Secondo le prime informazioni, sarebbero due le persone rimaste intossicate. Una è stata trasportata all’ospedale San Martino in codice rosso, quello di maggiore gravità, mentre l’altra non sarebbe in gravi condizioni.
Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. Rimangono ancora da chiarire anche le cause dell’incendio.
