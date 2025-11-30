domenica 30 Novembre 2025
Genova, cinghiali per strada in pieno giorno: accade a Molassana

cinghiali via BigaGenova – Un altro episodio di cinghiali per strada a Genova. È accaduto oggi, domenica 30 novembre, in pieno giorno nel quartiere genovese di Molassana, nello specifico nella zona di piazza Bligny, dove nel pomeriggio è stata segnalata la presenza degli animali anche in prossimità della carreggiata.
Fortunatamente, non si segnalano incidenti causati dalla presenza dei cinghiali, cosa invece avvenuta in passato più di una volta. Sul posto presenti gli agenti della polizia locale, che raccomandano prudenza ad automobilisti e motociclisti di passaggio.
Il tutto ha causato nuovamente le proteste dei residenti della zona, che è una tra quelle maggiormente interessate da episodi di questo genere.
