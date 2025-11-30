domenica 30 Novembre 2025
Genova, incidente sull’autostrada A12, grave il motociclista

Redazione Liguria
coda autostradaGenova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista ferito nel grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nei pressi dell’uscita per il casello di Genova Est.
L’uomo era in sella ad una potente moto e viaggiava verso levante quando ha perso il controllo del mezzo all’interno della galleria San Pantaleo ed è caduto rovinosamente a terra.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che hanno stabilizzato l’uomo per poi trasferirlo d’urgenza, all’ospedale san Martino.
Nel frattempo l’autostrada è rimasta chiusa con gravi disagi per automobilisti e trasportatori.
In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente che avrebbe visto coinvolta anche una vettura.
