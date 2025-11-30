Genova, incidente sull’autostrada A12, grave il motociclista

Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista ferito nel grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nei pressi dell’uscita per il casello di Genova Est.

L’uomo era in sella ad una potente moto e viaggiava verso levante quando ha perso il controllo del mezzo all’interno della galleria San Pantaleo ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che hanno stabilizzato l’uomo per poi trasferirlo d’urgenza, all’ospedale san Martino.

Nel frattempo l’autostrada è rimasta chiusa con gravi disagi per automobilisti e trasportatori.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente che avrebbe visto coinvolta anche una vettura.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]