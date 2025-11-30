Genova, quest’anno niente albero tagliato per Natale

Genova – Il Natale torna a far discutere e dopo le polemiche sulla decisione di “cancellare” il Presepe nel palazzo civico arriva la denuncia della ex assessora al Commercio Paola Bordilli che “svela” la decisione del Comune di voler sostituire l’albero “vero” per gli addobbi di piazza De Ferrari preferendo una struttura sintentica e riutilizzabile.

La “denuncia” arriva dal profilo social dell’ex assessore che aveva fatto del recupero delle tradizioni una vera e propria bandiera e che oggi, con un post, svela un altro cambio di rotta radicale per i festeggiamenti natalizi: in piazza De Ferrari non arriverà un maestoso albero “naturale” abbattuto per altri motivi e poi donato alla città ma, piuttosto, si sceglierà una soluzione più “sostenibile” con un albero sintetico o una figura stilizzata composta con luci e luminarie.

Una scelta che sta già dividendo i genovesi tra favorevoli e contrari e che rischia di suscitare altre roventi polemiche dopo quelle legate alla presunta (e poi smentita) cancellazione del Presepe nell’edificio comunale.

A dire il vero la discussione si è infiammata ogni anno, sotto Natale, anche quando l’assessore era Bordilli.

Ogni volta che in piazza De Ferrari arrivava il maestoso albero donato alla città per il Natale sui social divampavano le polemiche tra chi criticava la scelta di usare un albero vero, cresciuto per decenni nei boschi, per festeggiare e chi invece salutava l’evento come un salutare ritorno alle tradizioni di un tempo anche se, a dirla tutta, quella dell’abete addobbato non è proprio un’usanza tipica ligure.

Se per la cancellazione del Presepe si è dovuti correre ai ripari con una smentita ufficiale del Comune, per l’albero di Natale “sintetico” potrebbe invece arrivare una rivendicazione di una scelta ecologica e più sostenibile.

Lo scontro sull’albero di Natale sintetico o “naturale” non è nato oggi. Negli anni, anche quando l’amministrazione Bucci portava l’albero vero in piazza De Ferrari, l’ex presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante, oggi assessore nella Giunta Salis, “sfidava” Bordilli a suon di alberi riutilizzabili ed ecologici che venivano sistemati nelle piazze del Municipio e che solleticavano, ogni anno, le opposte “fazioni.

La Redazione di LiguriaOggi.it ne ha scritto in diverse occasioni.

Leggi anche: Genova, la sfida dell’albero di Natale green, Municipio Bassa Valbisagno raddoppia

Albero di Natale a Genova, sfida tra quello vero tagliato a De Ferrari e quello ecologico di Marassi

Albero di Natale ecologico o vero? A Genova è disputa