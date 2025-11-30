domenica 30 Novembre 2025
Genova, sfonda le recinzioni del cantiere di piazza Solari, ferita

Redazione Liguria
0

ambulanza notte Croce bianca genoveseGenova – Forse un malore o un colpo di sonno all’origine, ieri notte, dell’incidente stradale che ha visto un grosso suv sfondare le recinzioni del cantiere di piazza Solari, nel quartiere di San Fruttuoso.
Intorno all’una di notte i residenti della zona sono stati riesvegliati dal rumore dell’impatto del grosso veicolo con le recinzioni e subito è partita la richiesta di intervento al numero di emergenza 112.
Una volta sul posto le forze dell’ordine hanno trovato un’auto che aveva perso il controllo finendo contro le transenne e le recinzioni del cantiere, sfondandole.
L’ambulanza ha soccorso la donna che si trovava al volante e l’ha trasferita in ospedale per accertamenti.
La polizia locale ha fatto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mentre i vigili del fuoco hanno rimosso l’auto incidentata.
Secondo le ricostruzioni la vettura proveniva da via D’Albertis quando ha perso il controllo investendo le recinzioni finendo nella zona di cantiere.
(foto di Archivio)

