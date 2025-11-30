Genova, violentata vicino alla discoteca in corso Italia, condannati due ragazzi

Genova – Nell’agosto dello scorso anno avevano aggredito e violentato una donna di 30 anni all’uscita di una discoteca di corso Italia. Due giovani appena maggiorenni sono stati condannati a sette anni di reclusione al termine di una vicenda giudiziaria durata oltre un anno.

I due sono stati giudicati colpevoli per i fatti denunciati da una 30enne che, la sera del 15 agosto, era andata in discoteca, sul lungomare genovese, in una zona super frequentata da persone di ogni età, per divertirsi con amiche ed era finita vittima di una violenza di gruppo.

La donna era stata avvicinata dai due giovani, poco più che 18enni, e dopo poco era scattata la violenza.

I due avevano trascinato la donna in una zona appartata per poi costringerla, sotto minaccia, ad atti sessuali. Uno dei due aveva addirittura avviato una videochiamata con amici per mostrare in diretta quanto stava accadendo.

E proprio le immagini salvate nel telefono cellulare hanno inchidato i due che si sono difesi parlando di rapporti consensuali.

La presenza del video sul telefono cellulare ha rappresentanto una prova a carico mostrando che la donna non era consenziente.

La vittima era poi stata ricoverata in ospedale per lo choc e le violenze e i medici avevano attivato il codice rosso che scatta quando il personale medico si rende conto che la persona è stata vittima di violenza sessuale o percosse da parte di un aggressore. Allertate le forze dell’ordine i due responsabili sono stati identificati ed arrestati. La condanna a sette anni di reclusione chiude il primo grado di giudizio.

