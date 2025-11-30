Borzonasca, trovato morto Giannetto Mortola, indagini in corso

Borzonasca (Genova) – Un malore improvviso o un terribile incidente all’origine della tragica morte di Giannetto Mortola, 73 anni, ex candidato sindaco del piccolo centro della Val d’Aveto trovato ormai morto in un dirupo.

L’autopsia chiarirà le cause del decesso mentre proseguono le indagini per ricostruire quanto avvenuto sulle strade del passo della Forcella dove l’uomo è scomparso venerdì 28 novembre per essere ritrovato il giorno successivo, ormai deceduto.

La sua vettura è stata trovata in un dirupo dopo ore di ricerche senza esito e che sono andate avanti per tutta la notte sino al tragico epilogo.

La vettura è stata trovata lungo la strada che collega Cabanne con Acero e all’interno è stato trovato il corpo senza vita di Giannetto Mortola.

I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere e l’auto iniziando le prime verifiche che non avrebbero chiarito se si sia trattato di un tragico incidente, con l’uomo che perde il controllo dell’auto cadendo nel dirupo, o se, invece, Mortola sia stato vittima di un malore che ne ha causato la perdita dei sensi e la conseguente perdita del controllo della vettura.

Grande il cordoglio nella zona dove Giannetto Mortola era molto conosciuto sia per la sua attività politica che per essere il presidente del consorzio funghi dell’alta valle Sturla.

Proseguono invece le ricerche del 72enne originario di Acqui Terme scomparso nelle stesse ore e sempre nella zona di Borzonasca.

Per lui ricerche senza esito ormai da due giorni.

