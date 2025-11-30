Lagaccio, dal Comune 156mila euro per il muraglione della scuola Don Acciai

Genova – Dopo tanti anni – e tante proteste – il muraglione della scuola Don Acciai del Lagaccio verrà riparato. Lo ha deciso la giunta comunale a seguito del sopralluogo fatto con la sindaca Silvia Salis nel quartiere.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore a Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per la messa in sicurezza del muro sottostante la scuola materna.

Il muraglione si trova al piano terra dell’immobile di proprietà comunale in via Napoli 46 e con il fondo da 156.000 euro si interverrà sul muro di contenimento che delimita l’area esterna, che poggia su un terrapieno, a uso della scuola materna e l’uscita di emergenza dei locali adibiti a posto auto del condominio.

«Una risposta concreta a una criticità segnalata dai residenti, dal personale scolastico e dalle famiglie durante il nostro sopralluogo di settembre – commenta la sindaca Silvia Salis – avevamo constatato di persona le condizioni del muro e ascoltato le legittime preoccupazioni di chi, ogni giorno, vive e lavora in quella scuola. Per questo ci eravamo presi un impegno preciso, che oggi inizia a tradursi in atti concreti. Rimettere in sicurezza quell’area significa restituire ai bambini e alle bambine il diritto fondamentale di vivere uno spazio educativo e di svago all’aperto e in sicurezza. Continueremo a monitorare da vicino il territorio, attraverso il confronto costante con i Municipi e con i cittadini, anche grazie allo strumento delle giunte itineranti che, già dai primi due appuntamenti, ci hanno consentito di toccare con mano le richieste della cittadinanza e le esigenze del territorio».

«A inizio anno – spiega l’assessore Massimo Ferrante – erano emersi dei segnali che hanno portato all’interdizione, in via cautelativa, dell’area giochi esterna alla materna. Inoltre, in un sopralluogo dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco, erano emersi i vetrini posizionati lungo le fessurazioni del muro di contenimento del giardino e quindi i tecnici avevano deciso di ampliare le zone di interdizione. Mentre sono in corso gli accertamenti per accertare la titolarità della proprietà, abbiamo deciso di procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per l’intervento di manutenzione straordinaria, che prevede il consolidamento strutturale del muraglione con tessuti in fibra di carbonio e puntoni metallici. L’intervento, fortemente richiesto dai residenti, dal personale della scuola e dalle famiglie, sarà fatto a salvaguardia della pubblica incolumità e per restituire, finalmente, oltre che la sicurezza a tutto il compendio immobiliare, anche il diritto dei bambini e delle bambine della scuola di poter giocare e fare attività all’aria aperta».