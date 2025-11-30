domenica 30 Novembre 2025
Molini di Triora, cacciatore spara al cinghiale e viene aggredito, è grave

cani caccia giubbinoMolini di Triora (Imperia) – Ha sparato ad un cinghiale durante una battuta di caccia ma l’animale, ferito, lo ha caricato riducendolo in gravi condizioni. Incidente di caccia, questa mattina, nella zona di Molini di Triora dove un gruppo di cacciatori era impegnato in una battuta al cinghiale.
Ad un tratto un grosso maschio è uscito dalla boscaglia e il cacciatore ha puntato l’arma ed ha fatto fuoco senza però uccidere. L’animale, terrorizzato ed infuriato per il dolore, ha caricato l’uomo facendolo cadere a terra e lo ha infilzato più volte con i terribili denti curvi e lunghi una decina di centimetri.
Le ferite, gravissime, facevano perdere molto sangue al cacciatore che è stato fortunatamente soccorso dai compagni e poi dal personale del 118 che è intervenuto con l’elicottero.
Il personale della Croce Verde di Arma e i medici dell’automedica Alfa 2 hanno stabilizzato il ferito che è stato poi trasferito con la massima urgenza in ospedale in codice rosso, il più grave.
L’episodio scatena le consuete polemiche sulla pericolosità della caccia al cinghiale e sull’obbligo per cacciatori e cani al seguito di indossare abbigliamento e misure di sicurezza che posano evitare situazioni come questa.
Solo poche settimane fa la morte di diversi cani da caccia per ferite causate da cinghiali aveva fatto discutere sull’uso di speciali giubbini di protezione per gli animali come già avviene in altri Paesi europei.

