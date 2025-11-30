Sanremo 2026, annunciati i big in gara: c’è anche un genovese

Sanremo (Imperia) – Sono stati presentati questo pomeriggio da Carlo Conti, presentatore e direttore artistico, i trenta nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio.

Tra loro c’è anche Sayf, rapper genovese di 26 anni che negli ultimi mesi ha pubblicato alcune canzoni di successo e si è fatto conoscere anche per dei featuring con artisti come Marco Mengoni, Rkomi e Bresh.

Ecco, di seguito, l’elenco completo dei trenta partecipanti: Tommaso Paradiso, Enrico Nigiotti, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Francesco Renga, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, J-Ax, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Raf, Chiello, Maria Antonietta & Colombre, Tredici Pietro, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo, LDA e AKA 7even.

