lunedì 1 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaCogoleto, riapre parzialmente la passeggiata per Varazze
Notizie LiguriaSavonaCronacaGenovaQuartieri

Cogoleto, riapre parzialmente la passeggiata per Varazze

Redazione Liguria
0

passeggiata cogoleto varazze lavoriCogoleto (Genova) – Riaperto al passaggio pedonale, dopo tanta attesa e proteste, la passeggiata a mare che collega Cogoleto a Varazze. Il tratto finale di Lungomare Europa verso Cogoleto, riapre a seguito dei lavori sul ponte Rio Arenon.
Residenti, appassionati di escursioni e soprattutto tanti turisti potranno tornare a passeggiare sulla strada ricavata dalla trasformazione della antica rete ferroviaria, godendo il magnifico paesaggio sul mare.Un passaggio importante, atteso da residenti e La riapertura è stata possibile grazie alla conclusione dell’intervento sul ponte di attraversamento del Rio Arenon, un’opera da oltre 600.000 euro, interamente finanziata dal Comune di Varazze.
Restano da completare alcune lavorazioni di finitura ma non è prevista interruzione della viabilità.
Un lavoro complesso, necessario dopo i danni delle forti piogge, che ha richiesto mesi di cantiere e un impegno tecnico significativo per recuperare e consolidare una struttura storica e tanto apprezzata.
Nei prossimi giorni aprirà anche il cantiere per ripristinare il primo tratto del tracciato, vicino a Varazze, così da riaprire definitivamente tutta la passeggiata.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
cornigliano blocco ex ilva

Ex Ilva, oggi a Genova probabile nuovo corteo con blocchi stradali

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, clochard trovata morta ai Giardini di Plastica, viveva in una...

Cronaca
meteo Liguria lunedì 1 dicembre 2025

Meteo Liguria, il mese di dicembre inizia con il maltempo

Varie
olio su strada

Genova, olio su strada a Sestri Ponente, pericolo per moto e...

Cronaca