Cogoleto, riapre parzialmente la passeggiata per Varazze

Cogoleto (Genova) – Riaperto al passaggio pedonale, dopo tanta attesa e proteste, la passeggiata a mare che collega Cogoleto a Varazze. Il tratto finale di Lungomare Europa verso Cogoleto, riapre a seguito dei lavori sul ponte Rio Arenon.

Residenti, appassionati di escursioni e soprattutto tanti turisti potranno tornare a passeggiare sulla strada ricavata dalla trasformazione della antica rete ferroviaria, godendo il magnifico paesaggio sul mare.Un passaggio importante, atteso da residenti e La riapertura è stata possibile grazie alla conclusione dell’intervento sul ponte di attraversamento del Rio Arenon, un’opera da oltre 600.000 euro, interamente finanziata dal Comune di Varazze.

Restano da completare alcune lavorazioni di finitura ma non è prevista interruzione della viabilità.

Un lavoro complesso, necessario dopo i danni delle forti piogge, che ha richiesto mesi di cantiere e un impegno tecnico significativo per recuperare e consolidare una struttura storica e tanto apprezzata.

Nei prossimi giorni aprirà anche il cantiere per ripristinare il primo tratto del tracciato, vicino a Varazze, così da riaprire definitivamente tutta la passeggiata.