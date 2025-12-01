lunedì 1 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaEx Ilva, Salis e Bucci al presidio dei lavoratori a Cornigliano
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Ex Ilva, Salis e Bucci al presidio dei lavoratori a Cornigliano

Redazione Liguria
0

Bucci lavoratori ex IlvaGenova – Anche la Sindaca di Genova e il Presidente di Regione Liguria, Silvia Salis e Marco Bucci, sono intervenuti in queste ore al presidio dei lavoratori ex Ilva a Cornigliano, in piazza Savio, ripreso stamattina dopo la fumata nera che si è registrata nell’incontro di venerdì con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
“Questa settimana tornerò a parlare con il ministro Urso – ha dichiarato il primo cittadino sperando ci siano delle novità. Nel nostro ultimo incontro non ci sono state date risposte, ci è stato presentato un piano transitorio che non offre certezze né ai lavoratori né alla città. Difenderò i lavoratori fino in fondo perché sono parte integrante dello sviluppo di Genova. Questa amministrazione è al loro fianco e non fa sconti a nessuno”.
“Abbiamo ottenuto il discorso della latta, però non è sufficiente – ha esordito il governatore -. Dobbiamo avere 200mila tonnellate di zincato, è l’obiettivo che vale fino al 28 febbraio quando terminerà la gara. O viene fuori chi ha vinto la gara e c’è un compratore, o il Governo si deve impegnare. É totalmente inaccettabile che l’acciaio chiuda e che non venga prodotto nei nostri stabilimenti”.
Al momento rimane da chiarire con certezza l’esatta durata del presidio, ma se questo venisse confermato fino a venerdì si prospetterebbe una settimana nera per il traffico genovese sia lungo le Autostrade che sulla viabilità cittadina.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
luna castello Mackenzie Genova

Genova curiosa – Il Castello Mackenzie e la luna infilzata

Cronaca
furto gioielleria Sampierdarena

Genova, furto in gioielleria a Sampierdarena: arrestati tre uomini

Cronaca
Sciopero lavoratori ex Ilva

Ex Ilva, prosegue la protesta a Cornigliano: in settimana possibile nuovo...

Cronaca
Valeria Ricci Fiaip La Spezia

Agenti Immobiliari, Ricci (Fiaip La Spezia): otto anni di mandato con...

Cronaca