Ex Ilva, Salis e Bucci al presidio dei lavoratori a Cornigliano

Genova – Anche la Sindaca di Genova e il Presidente di Regione Liguria, Silvia Salis e Marco Bucci, sono intervenuti in queste ore al presidio dei lavoratori ex Ilva a Cornigliano, in piazza Savio, ripreso stamattina dopo la fumata nera che si è registrata nell’incontro di venerdì con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Questa settimana tornerò a parlare con il ministro Urso – ha dichiarato il primo cittadino sperando ci siano delle novità. Nel nostro ultimo incontro non ci sono state date risposte, ci è stato presentato un piano transitorio che non offre certezze né ai lavoratori né alla città. Difenderò i lavoratori fino in fondo perché sono parte integrante dello sviluppo di Genova. Questa amministrazione è al loro fianco e non fa sconti a nessuno”.

“Abbiamo ottenuto il discorso della latta, però non è sufficiente – ha esordito il governatore -. Dobbiamo avere 200mila tonnellate di zincato, è l’obiettivo che vale fino al 28 febbraio quando terminerà la gara. O viene fuori chi ha vinto la gara e c’è un compratore, o il Governo si deve impegnare. É totalmente inaccettabile che l’acciaio chiuda e che non venga prodotto nei nostri stabilimenti”.

Al momento rimane da chiarire con certezza l’esatta durata del presidio, ma se questo venisse confermato fino a venerdì si prospetterebbe una settimana nera per il traffico genovese sia lungo le Autostrade che sulla viabilità cittadina.

