Genova curiosa – Il Castello Mackenzie e la luna infilzata

Genova – Una lunga ricerca dell’inquadratura corretta, tanta pazienza e uno scatto che resterà nell’album dei ricordi a lungo. E’ quanto è successo per l’immagine che pubblichiamo oggi, scattata da un appassionato fotografo genovese che si presenta sui social con il nickname di “Asinus Natator” ed è autore di moltissimi scatti inusuali e particolari apprezzati sul Web e non solo.

Nel caso dell’immagine di oggi si tratta di una “luna infilzata” dal pennone presente sulla torre più alta del castello Mackenzie, gioiello architettonico ancora molto poco conosciuto dal grande pubblico genovese.

La dimora di Castelletto, vicino alla stazione del Trenino di Casella, è stata realizzata nell’Ottocento secondo il gusto dell’epoca che riprendeva le suggestioni di diversi stili architettonici riunendoli in uno nuovo. Internamente simile ad un castello medioevale, presenta sale raffinatissime e spettacolari con scalinate imponenti, soffitti decorati ed enormi caminetti. L’esterno raccoglie ispirazioni di epoche diverse e presenta soluzioni che sembrano riassumere secoli di storia dell’arte e dell’architettura.

Sulla torre più alta – un tempo sede di una nota emittente radio locale – è presente un puntale metallico molto alto che probabilmente era stato pensato come parafulmine vista la posizione delicata dell’edificio.

Il fotografo ha studiato a lungo la posizione giusta ed ha atteso che la luna facesse il cammino che la porta esattamente sul puntale del castello, dando l’impressione che venga “infilzata”