Genova, clochard trovata morta ai Giardini di Plastica, viveva in una tenda

Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della giovane clochard trovata senza vita, nella serata di ieri, all’interno della tenda che aveva allestito nella zona del Centro dei Liguri, in via Fieschi.

La donna, che viveva da tempo nella tenda, è stata trovata ormai morta ed ogni tentativo dei soccorritori per rianimarla sono risultati vani.

Il corpo senza vita è stato trasferito all’obitorio in attesa che il magistrato disponga per gli esami di medicina legale per accertare come sia morta e se vi siano segni che inducano a pensare ad una morte naturale, magari per un malore improvviso, o se, invece, vi siano segni di violenza o di avvelenamento.

La notizia della morte della giovane, tra i 35 e i 40 anni, sta suscitando cordoglio e tristezza per la tragedia di una vita spezzata e vissuta ai margini della società senza un motivo apparente.

Conosciuta da tempo in città, la donna aveva posizionato la sua tenda in diversi giardini e parchi della città prima di arrivare nei cosiddetti “giardini di plastica” dove vivono spesso altri clochard.

Aiutata da diverse associazioni che si occupano di alleviare la dura vita dei senza tetto, la donna potrebbe essere deceduta per il freddo.

Sul caso indagano i carabinieri.

