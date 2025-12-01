Genova, donna rapinata e aggredita nel portone di casa: 33enne arrestato

Genova – Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine perché ritenuto il responsabile di una rapina avvenuta all’interno di un palazzo situato in via Alizeri, nel quartiere di San Teodoro.

L’episodio risale allo scorso settembre. Secondo quanto ricostruito, la vittima, una donna di 65 anni, avrebbe scambiato il malvivente per un condomino del palazzo permettendogli di entrare nel portone. Una volta entrato all’interno, l’uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione della donna, impegnata a cercare le chiavi di casa per entrare nel suo appartamento, per aggredirla alle spalle e rapinarla della borsa che teneva in mano. Il tutto prima di fuggire giù per le scale e far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine che hanno dato immediatamente il via alle indagini ricostruendo quanto accaduto anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’edificio e in tutta la zona circostante.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato alcuni giorni fa in via Lomellini. Si trova già rinchiuso nel carcere di Alessandria per dei precedenti reati.

