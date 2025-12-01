Genova, protesta lavoratori ex Ilva: chiuse via Cornigliano e la Guido Rossa

Genova – Come da previsioni, è scattata questa mattina la protesta dei lavoratori ex Ilva che dopo l’assemblea iniziata all’alba hanno annunciato un nuovo sciopero e una nuova mobilitazione che inizia già ad avere le prime pesanti ripercussioni sulla viabilità a Genova.

Il corteo è partito questa mattina alle ore 9:00 e si è diretto in direzione di piazza Savio, di fronte alla stazione ferroviaria di Genova Cornigliano, dove sta iniziando il presidio fisso. Immediate le prime modifiche alla viabilità: oltre naturalmente alla zone del presidio, sono state chiuse al traffico via Cornigliano e la strada Guido Rossa.

Due settimane fa questo aveva avuto ripercussioni pesantissime sulla viabilità ordinaria e anche su quella autostradale, con la città che era rimasta di fatto spezzata in due per quasi 48 ore e con i problemi e disagi maggiori che si erano registrati nelle ore di punta, alla mattina e alla sera.

