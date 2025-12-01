Savona, lite tra giovani al luna park: 18enne accoltellato alla schiena

Savona – Attimi di grande paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del luna park situato in piazzale Eroi dei Due Mondi. Qui è scoppiata una rissa che ha coinvolto diversi giovani e che ha visto l’accoltellamento di un ragazzo di 18 anni, che è stato raggiunto con un fendente alla schiena.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine giunte sul posto, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo e per individuare tutti i giovani che hanno partecipato alla rissa. La scena si è svolta sotto gli occhi di diverse persone. Oltre alle testimonianze, saranno visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

