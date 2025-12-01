Supercar si schianta sulla A26, arrivano i vigili del fuoco

Masone (Genova) – Ha perso il controllo della Porsche Gt3 da oltre 140mila euro e si è schiantato contro il guard rail sull’autostrada A26. Spettacolare incidente, fortunatamente senza feriti, ieri sera, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, poco prima dell’uscta per il casello di Masone.

Per cause ancora da accertare il conducente del mezzo, con targa straniera, ha perso il controllo della potente supercar e ha finito la sua corsa sbattendo con violenza contro il guard-rail e la volta della galleria, in direzione nord.

L’impatto, violentissimo, ha fatto esplodere tutti i dispositivi di sicurezza airbag del veicolo, preservando le due persone all’interno.

I due sono usciti da soli dall’automezzo mentre il traffico si bloccava e i passanti chiamavano il 112 per far intervenire i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco di Multedo e le ambulanze del 118 che, fortunatamente, sono ripartite senza necessità di portare qualcuno in ospedale.

L’auto è stata rimossa e il traffico è ripartito.

In corso la ricostruzione dell’incidente. Al momento non si ha notizia del coinvolgimento di altri veicoli.