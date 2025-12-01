lunedì 1 Dicembre 2025
Treni, denunce e segnalazioni online con YouPol, la App della Polizia

Liguria – Entra in funzione anche sui treni la App della Polizia Youpol che permette di fare segnalazioni e denunce anche online. Da oggi i viaggiatori sui treni hanno uno strumento in più per la loro sicurezza e potranno, usando l’applicazione Youpol inviare, segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti che si verificano a bordo dei treni e nelle stazioni.
Un gesto di pochi secondi, che può fare la differenza: foto, video o brevi messaggi raggiungono, attraverso un sistema di geolocalizzazione, le sale operative della Polizia Ferroviaria e le Questure consentendo una valutazione immediata della segnalazione e un intervento specifico e tempestivo.
In questo modo viene ulteriormente potenziata la sicurezza nella mobilità attraverso una semplice e intuitiva app che si evolve per facilitare ancor più il contatto fra cittadini e Polizia di Stato.

Youpol non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta una modalità smart di contatto.

Da dicembre 2024 ad oggi sull’app Youpol sono arrivate 46877 richiese di aiuto generiche, 24962 segnalazioni per droga, 3357 segnalazioni per violenza domestica e 3648 segnalazioni per bullismo. Geograficamente, la maggior parte delle segnalazioni tramite app sono arrivate dalle città del nord e del sud.

Le persone di età compresa tra i 51 e 60 anni sono i maggiori utilizzatori, che sono circa 100.000, seguiti da persone di età comprese tra i 18 e 30, che sono circa 20.000 e poi i minorenni circa 5.000.

5650 è la media mensile delle segnalazioni anonime , che consentono comunque alla Polizia di Stato di svolgere attività di prevenzione, controllo e repressione.

