Albenga, furiosa lite domestica finisce in ospedale, indagini in corso

Albenga (Savona) – Indagini in corso per ricostruire la violenta lite avvenuta ieri sera in un appartamento di via Trieste e che ha portato al ferimento di un 44enne e di una donna di 49.

Secondo le prime ricostruzioni i due hanno iniziato a litigare con sempre maggiore durezza sino ad un vero e proprio confronto fisico. La donna è riuscita a fuggire e si è presentata ai carabinieri dove ha denunciato di essere stata aggredita.

I militari si sono precipitati all’abitazione dove hanno trovato l’uomo ancora in stato di choc e forte agitazione e con alcune ferite alle braccia che si sarebbe procurato da solo probabilmente nel tentativo di togliersi la vita.

I carabinieri hanno quindi chiamato i soccorsi e nell’appartamento sono intervenuti i medici del 118 e l’ambulanza.

L’uomo è stato medicato e trasferito in ospedale.

Cure mediche anche per la donna che è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le condizioni dei due non sarebbero gravi ma sono in corso le indagini per ricostruire l’episodio anche alla luce delle versioni contrastanti.

L”uomo è stato denunciato.