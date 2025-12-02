Ex Ilva, prosegue la protesta, ecco le strade chiuse

Genova – La protesta dei lavoratori delle acciaierie Ex Ilva prosegue anche oggi e tornano i disagi per il traffico cittadino, in particolare nella zona di ponente e per chi si sposta verso il centro cittadino.

La polizia locale segnala che resta la chiusura di via Cornigliano e strada Guido Rossa in direzione ponente.

La strada Guido Rossa è percorribile in direzione levante solo in ingresso da piazza Savio. Suggerito in alternativa il percorso attraverso via Borzoli esclusi i mezzi di peso superiore alle 7,5 t.) oppure in ambito autostradale dove, però, la situazione non è migliore.

Vengono segnalati disagi anche al ponte elicoidale con pesanti rallentamenti verso varchi portuali e verso casello autostradale GE-OVEST