martedì 2 Dicembre 2025
Ex Ilva, prosegue la protesta, ecco le strade chiuse

Redazione Liguria
polizia locale GenovaGenova – La protesta dei lavoratori delle acciaierie Ex Ilva prosegue anche oggi e tornano i disagi per il traffico cittadino, in particolare nella zona di ponente e per chi si sposta verso il centro cittadino.
La polizia locale segnala che resta la chiusura di via Cornigliano e strada Guido Rossa in direzione ponente.
La strada Guido Rossa è percorribile in direzione levante solo in ingresso da piazza Savio. Suggerito in alternativa il percorso attraverso via Borzoli esclusi i mezzi di peso superiore alle 7,5 t.) oppure in ambito autostradale dove, però, la situazione non è migliore.
Vengono segnalati disagi anche al ponte elicoidale con pesanti rallentamenti verso varchi portuali e verso casello autostradale GE-OVEST

