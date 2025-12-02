Genova, giornata nera per il traffico: città spezzata in due

Genova – Prosegue la giornata nera per il traffico a Genova, città completamente spezzata in due a causa delle proteste e delle manifestazioni dei lavoratori ex Ilva (ai quali questa mattina si sono aggiunti quelli di Ansaldo e Fincantieri, anch’essi in sciopero) che già da ieri si trovano in presidio in piazza Savio, bloccando via Cornigliano e la Guido Rossa, e che questa mattina sono entrati in A10 mandando completamente in tilt il traffico fino al bivio con l’A7.

La viabilità da levante a ponente è stata praticamente interrotta, con la possibilità di percorrere soltanto delle strade secondarie che aumentano notevolmente i tempi di percorrenza.

Se fino a questo momento i disagi sono stati notevoli, preoccupa il proseguo della giornata, soprattutto nelle ore di punta del tardo pomeriggio quando migliaia di persone fanno rientro a casa dopo una giornata trascorsa tra lavoro, scuole e università.

I lavoratori avrebbero fatto sapere che, in caso di mancata risposta da parte del Governo, sarebbero pronti a riprendere le proprie azioni anche nei prossimi giorni. La speranza è quella che un incontro possa avvenire prima rispetto a venerdì, la data inizialmente indicata. Intanto, il corteo è uscito dall’Autostrada al casello di Genova Ovest per fare rientro a Cornigliano passando da via Cantore.

