Genova, prosegue il presidio a Cornigliano: domani altri blocchi

Genova – Dopo la call che si è svolta nel pomeriggio tra il governatore Marco Bucci e il commissario Quaranta, il presidente di Regione Liguria ha raggiunto questa sera i lavoratori in piazza Savio.

I lavoratori erano in attesa di un responso dopo il corteo che era iniziato questa mattina all’Aeroporto di Genova ed era proseguito prima lungo l’Autostrada A10 e poi percorrendo la zona di Sampierdarena, facendo poi ritorno proprio in piazza Savio dove ieri mattina era iniziato nuovamente il presidio permanente.

Le novità che arrivano da Cornigliano parlano di un presidio che continua anche nella giornata di domani, mentre giovedì potrebbe prefigurarsi lo sciopero generale dei metalmeccanici.

Non è ancora stato raggiunto, quindi, l’accordo per far ripartire la zincatura nello stabilimento genovese. I manifestanti hanno annunciato che il presidio non è stato sciolto e che si riuniranno in riunione domani davanti all’azienda per decidere come muoversi.

Quel che sembra ormai certo è che quella di mercoledì e quella di giovedì saranno due giornate molto intense nel capoluogo. É ancora de definire la mobilitazione per domani, mentre giovedì è stato pre-annunciato uno sciopero generale dei metalmeccanici con un corteo che potrebbe attraversare le vie del centro città – con le conseguenti ripercussioni sul traffico – arrivando fino alla Prefettura.

