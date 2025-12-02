Natale 2025, il programma degli eventi del Comune di Genova

Genova – Il capoluogo si prepara a vivere il Natale e tutti gli eventi connessi che caratterizzeranno tutto il mese di dicembre e non solo. Il programma degli eventi è stato presentato oggi dal Comune di Genova. Anche la Sindaca, Silvia Salis, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo le polemiche con l’opposizione degli scorsi giorni:

“Genova – si legge sul sito del Comune – si prepara a vivere un Natale ricco di atmosfere magiche, appuntamenti culturali, illuminazioni scenografiche ed eventi capaci di coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. Luci scintillanti, presepi storici, concerti, laboratori, mercatini e iniziative diffuse su tutto il territorio daranno vita a un percorso festoso e suggestivo, che accompagnerà grandi e piccoli per tutto il periodo delle festività.

«Nonostante quello che ha raccontato l’opposizione in questi giorni, non è Ebenezer Scrooge il direttore artistico degli eventi di Natale organizzati dal Comune di Genova. Oggi certifichiamo che lo spirito del Natale passato ci ha abbandonati per lasciare spazio allo spirito di questo Natale, più accattivante e di richiamo – ha detto la sindaca Silvia Salis – ci accusano di aver cacciato il presepe da Palazzo Tursi, o addirittura di aver allontanato Gesù, di seguire una pericolosa furia estremista. Invece, oggi presentiamo un calendario bello ricco e diffuso su tutto il territorio, con tanta tradizione ma anche una grande novità: Palazzo Tursi ospiterà il Villaggio di Babbo Natale per i più piccoli, con laboratori, animazione e l’imperdibile occasione di fare la foto con Babbo Natale. È bello che uno spazio della politica si apra anche ai più piccoli per un momento gioioso».

Quanto ai presepi, prosegue la prima cittadina, «ci saranno e sarà confermato il passaporto che consente di visitarne ben 85, con un doppio itinerario, della tradizione e dell’arte. Chi, invece, grida allo scandalo perché non ci sarà il presepe nell’atrio di Palazzo Tursi, dovrebbe sapere che in Comune è stato allestito solamente negli ultimi due anni, di fianco a una scala, mentre prima c’erano solo alberi di Natale». Invece, «il presepe storico del Comune è quello di Palazzo Rosso, che ci sarà anche quest’anno e, altra novità, sarà visibile da tutti, camminando in via Garibaldi. Abbiamo invitato il nostro arcivescovo, mons. Marco Tasca, a inaugurarlo e benedirlo l’8 dicembre».

«L’altra polemica montata ad arte da qualcuno in cerca di visibilità – prosegue Salis – riguarda l’albero di Natale in piazza De Ferrari. Voglio rassicurare tutti: è bellissimo. E ringrazio Iren che, per tre anni, ce lo fornirà gratuitamente, insieme alle luminarie della piazza. La Regione, che negli ultimi anni provvedeva all’albero, ci ha fatto sapere che quest’anno non l’avrebbe fatto: ci abbiamo pensato noi, con un ottimo risultato e senza un euro di spesa per le casse del Comune».

Infine, sottolinea la sindaca, «abbiamo pensato un calendario di eventi in cui si incontrino tradizione e innovazione, perché il tempo del Natale deve sempre essere un tempo di incontro, di condivisione, di sentimenti positivi. Un Natale per tutta Genova, con tanti appuntamenti anche al Porto Antico, che sia un momento di condivisione, che faccia sentire la città uno spazio di tutti. Luoghi ed eventi che uniscano la tradizione delle feste all’innovazione di un nuovo modo di vivere il Natale».

«Il Natale è uno dei momenti in cui Genova sa esprimere al meglio la sua identità, fatta di accoglienza, atmosfere suggestive e tradizioni che si tramandano da secoli – commenta l’assessora al Turismo e Tradizioni Tiziana Beghin – Con il Passaporto dei Presepi, i mercatini, le luminarie e gli appuntamenti diffusi sul territorio vogliamo offrire ai genovesi e ai visitatori un’occasione per scoprire la città attraverso esperienze autentiche, valorizzando al tempo stesso il nostro straordinario patrimonio storico e culturale. È un invito a vivere Genova in un periodo dell’anno in cui si fa ancora più bella e coinvolgente».

«La programmazione culturale pensata per il periodo natalizio conferma l’impegno della città nel mettere al centro l’arte, i percorsi di conoscenza del territorio e la partecipazione – sottolinea l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Dalle rassegne musicali nelle chiese, ai molti percorsi espositivi dei musei, ai presepi artistici, come quelli della scuola del Maragliano, ma anche, e in maniera del tutto inedita, ai dipinti e alle sculture che, dal Rinascimento al Barocco, raccontano la Natività per immagini, intendiamo offrire un calendario in grado di parlare a pubblici diversi, valorizzando i luoghi simbolo di Genova e rendendoli vivi e accoglienti. Il Natale diventa così un’occasione per avvicinarsi all’arte, alla storia e al coinvolgimento che la cultura genera nelle persone».

«Abbiamo lavorato con impegno per regalare ai genovesi e ai visitatori un Natale ricco di eventi spettacolari e momenti di grande condivisione – aggiunge il consigliere delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli – Le installazioni luminose, l’accensione dell’albero in piazza De Ferrari, la Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi e le iniziative diffuse in tutta la città sono pensate per creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. Genova si presenta come un vero palcoscenico a cielo aperto, che unisce tradizione e divertimento per offrire esperienze indimenticabili a chi la vive in questo periodo speciale».

Inaugura l’8 dicembre alle 16, con la benedizione di mons. Marco Tasca, il presepe artistico di Palazzo Rosso – Musei di Strada Nuova, che sarà direttamente visibile da via Garibaldi. Le figure che animano le scene con la Sacra Famiglia, i pastori e i nobili sono in gran parte opera di Pasquale Navone, uno dei maggiori artefici di questa produzione settecentesca che, pur nato dopo la morte del Maestro, si formò alla bottega del Maragliano. Le statuine in legno intagliato e dipinto, impreziosite da abiti in stoffa, provenienti dalle collezioni civiche, in particolare dal Museo Giannettino Luxoro di Nervi, rievocano le scene di vita quotidiana immortalate nelle stampe seicentesche e settecentesche dell’incisore Antonio Giolfi e del pittore fiammingo Cornelis de Wael.

Al secondo piano nobile di Palazzo Rosso, nella cappella, all’interno del percorso museale, un altro allestimento permetterà di ammirare ulteriori statuine, che insieme a quelle esposte al Museo Luxoro e a una scarabattola siciliana del XVIII secolo presentata alle Raccolte Frugone sono testimonianza della varietà, ricchezza e importanza delle civiche collezioni presepiali.

Passaporto dei Presepi: una nuova esplorazione tra arte e tradizione

Giunto alla sua terza edizione, il Passaporto dei Presepi, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi, propone per il 2025 un progetto rinnovato, con una nuova tematizzazione dei percorsi che valorizza al meglio la ricchissima eredità presepiale genovese.

Due nuovi itinerari, I Presepi dell’Arte e I Presepi della Tradizione, accompagneranno i visitatori da ponente a levante e nelle vallate, fino a raggiungere alcuni comuni del territorio ligure. Un viaggio che abbraccia 85 presepi: dai figurini dei secoli XVIII e XIX legati alla scuola del Maragliano, alle rappresentazioni pittoriche e scultoree, fino ai presepi meccanici, artigianali e contemporanei. Durante il percorso, dall’8 dicembre al 11 gennaio, i partecipanti potranno far timbrare il proprio passaporto nelle diverse tappe.

L’iniziativa si conclude l’8 febbraio con una giornata dedicata.

Tutte le info: https://www.visitgenoa.it/it/passaporto-dei-presepi-2025.