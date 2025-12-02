Meteo Liguria, ancora tempo instabile con piogge sparse

Correnti umide di origine atlantica continuano a soffiare sul Mediterraneo Centro-Occidentale portando condizioni di instabilità sulla Liguria, con cielo molto nuvoloso o coperto accompagnato a tratti da precipitazioni sparse.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 2 dicembre 2025:

Ancora pioggia a tratti con rovesci sul settore Centro-Occidentale e sino alla prima mattinata, seppur con la tendenza ad un rapido esaurimento dopo l’alba.

Cieli poco o parzialmente nuvolosi a Levante con ampie schiarite nel corso delle ore diurne. Nuvolosità serrata sui versanti padani del settore Centrale, mentre in costa il sole rimarrà offuscato da velature/nuvolosità medio-alta.

Piogge intermittenti in tarda serata a partire dall’Imperiese, in estensione notturna ai versanti marittimi del Savonese.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Deboli variabili in mattinata a Levante, in impostazione pomeridiana da Est/Nord-Est, specie sullo Spezzino Orientale.

Mare stiratio sotto costa; Mosso o molto mosso al largo.

Temperature in calo nei valori minimi nelle aree dell’entroterra e sulle vallate esposte al travaso di Savonese e Genovese. Massime stazionarie o in lieve diminuzione, specie sui versanti padani e nel profondo entroterra.

Sulla costa previste temperature minime tra +5°C/+11°C e massime tra +8°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+5°C e massime tra +3°C/+10°C.