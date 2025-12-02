martedì 2 Dicembre 2025
Sestri Ponente, domani riaprono gli uffici della Polizia Locale

polizia locale GenovaGenova – Riaprirà domani, mercoledì 3 dicembre, nel quartiere di Sestri Ponente, la locale sezione della polizia locale, presidio di legalità e sicurezza.
La cerimonia ufficiale si terrà in via Fabio da Persico, al 49 rosso, alle ore 10 e vedrà la partecipazione dell’assessore alla Sicurezza Arianna Viscogliosi e del Presidente del Municipio VI Medio Ponente Fabio Ceraudo alla presenza della cittadinanza inviata.
La presenza degli uffici della polizia locale in un quartiere delicato, con una crescente micro-criminalità e con storici problemi di traffico, specie nelle ore di punta, dovrebbe portare ai residenti e ai commercianti quelle risposte sulla sicurezza che ancora mancavano.
