Ex Ilva, a Cornigliano prosegue il blocco con presidio, chiusa la Guido Rossa

Aggiornamento – La strada Guido Rossa risulta ora chiusa anche in direzione Aeroporto
Genova – Prosegue anche questa mattina, a Cornigliano, il presidio con blocco stradale dei lavoratori delle acciaiaeri ex Ilva in sciopero da ieri mattina.
Proseguono di consegenza anhe i disagi per la viabilità cittadina con il blocco su piazza Savio che chude la direzione levante verso strada G.Rossa.
In direzione ponente la polizia locale segnala la chiusura della strada Guido Rossa in uscita su piazza Savio, mentre resta aperta al momento in direzione casello Ge Aeroporto
Attesa per le decisioni dei lavoratori dell’ex Ilva ancora riuniti in assemblea per decidere come proseguire la protesta con probabile nuovo corteo per le vie cittadine.
Timori di nuovo blocco dell’aeroporto e della autostrada A10 Genova – Ventimiglia che spezzerebbe in due la Liguria sotto il profilo delle comunicazioni viarie.
notizia in aggiornamento
