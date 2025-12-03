mercoledì 3 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaEx Ilva, a Cornigliano prosegue il blocco con presidio, chiusa la Guido...
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCornigliano

Ex Ilva, a Cornigliano prosegue il blocco con presidio, chiusa la Guido Rossa

Redazione Liguria
0

fumogeno ex ilvaAggiornamento – La strada Guido Rossa risulta ora chiusa anche in direzione Aeroporto

Genova – Prosegue anche questa mattina, a Cornigliano, il presidio con blocco stradale dei lavoratori delle acciaiaeri ex Ilva in sciopero da ieri mattina.
Proseguono di consegenza anhe i disagi per la viabilità cittadina con il blocco su piazza Savio che chude la direzione levante verso strada G.Rossa.
In direzione ponente la polizia locale segnala la chiusura della strada Guido Rossa in uscita su piazza Savio, mentre resta aperta al momento in direzione casello Ge Aeroporto
Attesa per le decisioni dei lavoratori dell’ex Ilva ancora riuniti in assemblea per decidere come proseguire la protesta con probabile nuovo corteo per le vie cittadine.
Timori di nuovo blocco dell’aeroporto e della autostrada A10 Genova – Ventimiglia che spezzerebbe in due la Liguria sotto il profilo delle comunicazioni viarie.

notizia in aggiornamento
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza notte Croce bianca genovese

Lavagna, incidente tra un camion e una bici: grave un giovane

Cronaca
Imperia comune

Imperia, multe per 3,9 milioni di euro previste per il 2026

Cronaca
Aldo Spinelli

Genova, nuovi guai per Aldo Spinelli, indagini per sospetta corruzione

Cronaca
polizia locale Genova

Genova, grave incidente in via Archimede, strada chiusa

Cronaca