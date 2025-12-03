Ex Ilva, domani a Genova sciopero generale dei metalmeccanici: probabile corteo in città

Genova – Prosegue il presidio dei lavoratori ex Ilva in piazza Savio a Cornigliano e continuano le chiusure di via Cornigliano e della strada Guido Rossa in entrambe le direzioni, mentre per domani è atteso a Genova uno sciopero generale dei metalmeccanici che potrebbe avere ripercussioni pesantissime sulla viabilità in diverse zone della città.

Secondo quanto confermato anche ieri dai manifestanti al termine dell’incontro con il governatore Bucci, dovrebbe essere organizzato un corteo che potrebbe raggiungere la Prefettura. Se così fosse, sarebbero diverse le zone coinvolte da interruzioni o modifiche alla viabilità.

Intanto, questa mattina le ripercussioni sul traffico sono stati limitate a qualche rallentamento lungo le principali strade cittadine e sul nodo autostradale genovese, senza però i disagi pesantissimi registrati negli scorsi giorni e due settimane fa.

