Genova, controllo dei biglietti alla metro di De Ferrari: evasione al 15%

Genova – Ieri mattina, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, si è svolta un’attività di controllo intensivo dei biglietti alla stazione della metropolitana di De Ferrari, dopo che il servizio è tornato a pagamento ad inizio novembre.

Erano ben quindici i controllori impegnati nell’attività e coadiuvati da due agenti della polizia locale. Su 1.490 verifiche sono state riscontrate 229 situazioni irregolari, per un tasso di evasione pari al 15,4%. 122 persone hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando una multa di 42 euro.

«Con il nostro Piano di verifiche intensive, come quella svolta oggi a De Ferrari, e di controlli quotidiani sulla rete, intendiamo trasmettere un messaggio chiaro: utilizzare il trasporto pubblico in maniera regolare, con un titolo di viaggio valido, è prima di tutto un obbligo, oltre a rappresentare un atto di rispetto e di responsabilità verso l’intera comunità. Per questo presidiamo in modo diffuso i nostri servizi per contrastare l’evasione tariffaria – commenta Paolo Ravera, direttore generale di AMT – Ma non solo. I controlli contribuiscono alla prevenzione, alla tutela e alla salvaguardia della sicurezza: per questo vengono svolti anche in coordinamento con gli agenti della Polizia Locale, che ringraziamo, con l’obiettivo di garantire a tutti coloro che usufruiscono dei nostri servizi di Tpl un ambiente sicuro e sereno a bordo dei nostri mezzi».

