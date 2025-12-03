Lavagna, incidente tra un camion e una bici: grave un giovane

Lavagna (Genova) – Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Lavagna, in via Moggia, dove un giovane di 17 anni è rimasto ferito in maniera grave a seguito di uno scontro tra un camion e una bici.

Rimane da chiarire l’esatta dinamica del sinistro stradale e sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno gestito il traffico nella zona e hanno effettuato gli accertamenti necessari.

I sanitari del 118, invece, hanno prestato le prime cure nei confronti del giovane per poi trasportarlo in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Nello scontro avrebbe riportato un grave trauma cranico, oltre che alcune contusioni e una ferita alla mano.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]