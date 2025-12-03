Meteo Liguria, nuovo peggioramento con nuvole e pioggia

Un nuovo peggioramento interessa la Liguria dalla scorsa notte. E’ causato dall’ingresso nel Mediterraneo di una nuova saccatura di origine nord atlantica.

Aumentano le nuvole e le probabilità di precipitazioni su gran parte della nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025:

Al mattino sporadici rovesci andranno ad interessare il settore Centro-Occidentale, mentre più a Levante ci aspettiamo cielo nuvoloso seppur con temporanee schiarite.

Neve oltre i 1000 m sulle Alpi Liguri.

Nel pomeriggio i rovesci continueranno ad interessare soprattutto il centro ponente della regione, con neve sopra gli 800 m.

Altrove la nuvolosità andrà via via aumentando con possibili scrosci di pioggia anche tra Genovese e Spezzino a partire dal tardo pomeriggio

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Deboli variabili in mattinata a Levante, in impostazione pomeridiana da Est/Nord-Est, specie sullo Spezzino Orientale.

Mare stirato sotto costa; Mosso o molto mosso al largo.

Temperature in generale calo

Sulla costa previste temperature minime tra +4°C/+8°C e massime tra +9°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+5°C e massime tra +3°C/+9°C.