mercoledì 3 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaMeteo Liguria, nuovo peggioramento con nuvole e pioggia
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, nuovo peggioramento con nuvole e pioggia

Redazione Liguria
0

meteo liguria mercoledì 3 dicembre 2025Un nuovo peggioramento interessa la Liguria dalla scorsa notte. E’ causato dall’ingresso nel Mediterraneo di una nuova saccatura di origine nord atlantica.
Aumentano le nuvole e le probabilità di precipitazioni su gran parte della nostra regione.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025:
Al mattino sporadici rovesci andranno ad interessare il settore Centro-Occidentale, mentre più a Levante ci aspettiamo cielo nuvoloso seppur con temporanee schiarite.
Neve oltre i 1000 m sulle Alpi Liguri.
Nel pomeriggio i rovesci continueranno ad interessare soprattutto il centro ponente della regione, con neve sopra gli 800 m.
Altrove la nuvolosità andrà via via aumentando con possibili scrosci di pioggia anche tra Genovese e Spezzino a partire dal tardo pomeriggio
Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Deboli variabili in mattinata a Levante, in impostazione pomeridiana da Est/Nord-Est, specie sullo Spezzino Orientale.
Mare stirato sotto costa; Mosso o molto mosso al largo.
Temperature in generale calo
Sulla costa previste temperature minime tra +4°C/+8°C e massime tra +9°C/+15°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+5°C e massime tra +3°C/+9°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ex ilva protesta cornigliano

Genova, prosegue il presidio a Cornigliano: domani altri blocchi

Cronaca
Carabinieri

Genova, 21enne gira a Bolzaneto ubriaco e con un coltello in...

Cronaca
Regione Liguria consiglio regionale

Scuola, la Regione approva i distributori per preservativi ma non per...

Cronaca

Scuola, in Liguria preservativi a prezzo calmierato alle Superiori

Varie