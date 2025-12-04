giovedì 4 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
Autostrade, camion si ribalta in A7: traffico completamente in tilt

Incidente A7 camion ribaltato 11 ottobre 2023
foto d’archivio

Genova – Traffico completamente in tilt questa mattina nel tratto di A7 compreso tra il casello di Busalla e quello di Genova Bolzaneto, dove un mezzo pesante che stava percorrendo la strada in direzione sud si è improvvisamente ribaltato su un fianco.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade.
L’autista non sarebbe rimasto ferito in maniera grave e avrebbe rifiutato il trasporto all’ospedale. L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma senza coinvolgere altri mezzi.
Pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico, in un tratto messo già sotto stress dallo scambio di carreggiata che coinvolge entrambe le direzioni e che permette alla viabilità di procedere con un un’unica corsia per senso di marcia.
Al momento si registrano 4 chilometri di coda in direzione sud, con centinaia tra auto e mezzi pesanti completamente bloccati. Ripercussioni anche in direzione opposta, dove si registra un chilometri di coda.
