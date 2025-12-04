Busalla, camion bloccato a Salvarezza, arrivano i vigili del fuoco

Busalla (Genova) – Liberato dai vigili del fuoco il camion che, sbagliando strada, si è trovato bloccato in località Salvarezza.

L’emergenza è scattata quando il conducente del mezzo pesante si è reso conto di non riuscire più a proseguire e nemmeno a ritornare sui suoi passi ed ha chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con l’autogru e dopo diverse manovre hanno sollevato di peso il rimorchio e hanno rimesso in carreggiata il mezzo pesante che ha potuto proseguire il suo viaggio.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere che, da qualche tempo, si ripete sulle strade dell’entroterra ligure.

A volte i camionisti sono disorientati dai navigatori ma spesso si trovano con tratti autostradali che chiudono per lavori e riaprono solo il mattino successivo e aumenta il rischio che le strade alternative scelte non siano in grado di far passare quel tipo di mezzi.

A farne le spese la popolazione dei piccoli centri, con disagi che vanno dal blocco stradale ai danni alle abitazioni (muri, poggioli) e i vigili del fuoco costretti a dispendio di tempo ed energie, a spese della collettività, per emergenze che non dovrebbero verificarsi se non molto di rado.

(foto dei vigili del fuoco)

