Ex Ilva, a Genova il corteo occupa la stazione di Brignole

Aggiornamento delle 12,45: Il corteo dei lavoratori occupa la stazione di Brignole

Genova – Dopo le tensioni con le forze dell’ordine davanti alla Prefettura e in piazza Corvetto, il corteo dei lavoratori ex Ilva muove ora verso la stazione di Brignole, poco lontana.

Secondo voci apprese tra i lavoratori potrebbe essere deciso il blocco dei binari come già avvenuto lo scorso 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale.

In questo caso la linea ferroviaria verrebbe bloccata completamente tra ponente e levante con problemi a cascata anche sui collegamenti ferroviari verso La Spezia e Roma, verso ponente e Ventimiglia ma anche verso il Nord Italia.

Il corteo si trova ora in via Santi Giacomo e Filippo e scenderà in via Serrà sino alla zona di Brignole

