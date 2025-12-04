giovedì 4 Dicembre 2025
Ex Ilva, a Genova il corteo occupa la stazione di Brignole

fumogeno ex ilvaAggiornamento delle 12,45: Il corteo dei lavoratori occupa la stazione di Brignole
Genova – Dopo le tensioni con le forze dell’ordine davanti alla Prefettura e in piazza Corvetto, il corteo dei lavoratori ex Ilva muove ora verso la stazione di Brignole, poco lontana.
Secondo voci apprese tra i lavoratori potrebbe essere deciso il blocco dei binari come già avvenuto lo scorso 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale.
In questo caso la linea ferroviaria verrebbe bloccata completamente tra ponente e levante con problemi a cascata anche sui collegamenti ferroviari verso La Spezia e Roma, verso ponente e Ventimiglia ma anche verso il Nord Italia.
Il corteo si trova ora in via Santi Giacomo e Filippo e scenderà in via Serrà sino alla zona di Brignole
