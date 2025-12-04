Ex Ilva, oggi nuovo corteo di protesta



Aggiornamento ore 8,00 – In centro città chiusa via Roma per manifestazione.

Genova – Ancora una giornata di protesta per i lavoratori delle acciaierie ex Ilva di Cornigliano e tornano i blocchi stradali e le chiusure per il passaggio del corteo che questa mattina muoverà da Cornigliano verso il centro cittadino.

Al momento risultano chiuse Via Cornigliano chiusa tra Piazza Savio e Via Dufour

Il corteo muoverà intorno alle 9 partendo dai Giardini Melis per spostarsi verso levante per raggiungere piazza Corvetto e la Prefettura.

Questo il percorso previsto per la mattinata:

Il corteo parte dai Giardini Melis a Cornigliano e muoverà per via Pieragostini, via Degola, piazza Montano, via Cantore, via Buozzi, via Adua e via Gramsci per poi immettersi in via delle Fontane per raggiungere piazza della Nunziata e la zona di Portello sino a piazza Corvetto e la vicina Prefettura.

Lungo il percorso la polizia locale effettuerà il blocco temporaneo della viabilità per consentire il passaggio del corteo e saranno quindi possibili forti disagi localizzati per il traffico.

Non è escluso neppure che lungo il percorso ci siano dei blocchi stradali con conseguenze sulla viabilità cittadina.

