giovedì 4 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaEx Ilva, oggi nuovo corteo di protesta
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCorniglianoNotizie in evidenza

Ex Ilva, oggi nuovo corteo di protesta

Redazione Liguria
0

fumogeno ex ilva
Aggiornamento ore 8,00 – In centro città chiusa via Roma per manifestazione.
Genova – Ancora una giornata di protesta per i lavoratori delle acciaierie ex Ilva di Cornigliano e tornano i blocchi stradali e le chiusure per il passaggio del corteo che questa mattina muoverà da Cornigliano verso il centro cittadino.
Al momento risultano chiuse  Via Cornigliano chiusa tra Piazza Savio e Via Dufour
Il corteo muoverà intorno alle 9 partendo dai Giardini Melis per spostarsi verso levante per raggiungere piazza Corvetto e la Prefettura.
Questo il percorso previsto per la mattinata:
Il corteo parte dai Giardini Melis a Cornigliano e muoverà per via Pieragostini, via Degola,  piazza Montano, via Cantore, via Buozzi, via Adua e via Gramsci per poi immettersi in via delle Fontane per raggiungere piazza della Nunziata e la zona di Portello sino a piazza Corvetto e la vicina Prefettura.
Lungo il percorso la polizia locale effettuerà il blocco temporaneo della viabilità per consentire il passaggio del corteo e saranno quindi possibili forti disagi localizzati per il traffico.
Non è escluso neppure che lungo il percorso ci siano dei blocchi stradali con conseguenze sulla viabilità cittadina.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Ikea

Genova, domani sciopero dei lavoratori IKEA: presidio a Campi

Cronaca
ex ilva protesta cornigliano

Genova, partito il corteo dei metalmeccanici: scattano le chiusure

Cronaca
Incidente corso Torino ambulanza

Genova, incidente in corso Torino: 25enne all’ospedale

Cronaca
gioielli falsi savona guardia finanza

Savona, gioielli Chanel, Van Cleef e Louis Vitton falsi in vendita...

Cronaca