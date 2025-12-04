Genova, incidente in corso Torino: 25enne all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 7:30, all’incrocio tra corso Torino e corso Buenos Aires, nel quartiere della Foce.

Il sinistro stradale ha visto il coinvolgimento di una macchina e di una moto. Ad avere la peggio è stata la giovane a bordo del mezzo a due ruote, una ragazza di 25 anni, che è rimasta ferita a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino di Genova. L’automobilista è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno svolto i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

