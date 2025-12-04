Genova, manifestanti sui binari a Brignole: bloccata la circolazione dei treni

Genova – Dopo aver bloccato la circolazione tra Cornigliano, Sampierdarena, Dinegro e il centro della città e dopo i momenti di altissima tensione che si sono vissuti davanti alla Prefettura con lancio di oggetti, uova e bottiglie e la grata divelta dai lavoratori, i manifestanti si sono recati presso la stazione di Genova Brignole.
Sale ulteriormente, quindi, il livello della protesta che già negli scorsi giorni aveva portato al blocco totale dell’Autostrada A10 nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Ovest.
I manifestanti sono entrati in stazione a Brignole poco dopo le ore 12:40, occupando i binari e andando di fatto a bloccare la circolazione ferroviaria.
Fin dai momenti successivi all’ingresso dei manifestanti sono stati pesanti le ripercussioni sul traffico, con i treni che sono stati bloccati e hanno accumulato ritardi sulle varie linee. Inoltre, da segnalare un ‘fuggi fuggi’ generale da parte dei pendolari che si trovavano sulle banchine e dentro la stazione e che hanno abbandonato la zona all’arrivo dei manifestanti.
