Genova, tensione davanti alla Prefettura: divelta la grata, chiusi i negozi nella zona

Genova – Grande tensione questa mattina intorno alle 11:20 davanti alla Prefettura quando il corteo dei lavoratori metalmeccanici oggi in sciopero è arrivato in largo Lanfranco.

I manifestanti hanno prima battuto con forza i loro caschi gialli contro le grate posizionate dalle forze dell’ordine. Una grata è stata poi agganciata con un cavo e divelta utilizzando un mezzo meccanico che ha seguito i lavoratori lungo il corteo per tutta la mattinata.

Al momento la situazione è in una fase di stallo, dopo un lancio di uova, oggetti e bottiglie contro la Prefettura e contro i mezzi delle forze dell’ordine che sono stati posizionati dietro la grata.

Il varco creato è stato bloccato dal posizionamento di una delle camionette presenti davanti alla Prefettura. Intanto, i negozi di via Roma e nella zona della manifestazione sono stati chiusi.

