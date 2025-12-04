giovedì 4 Dicembre 2025
Genova, partito il corteo dei metalmeccanici: scattano le chiusure

Redazione Liguria
ex ilva protesta corniglianoGenova – É iniziato questa mattina intorno alle ore 9:00 il corteo dei metalmeccanici che è partito dai Giardini Melis a Cornigliano e proseguirà fino al centro della città, arrivando sotto la Prefettura. L’obiettivo dei lavoratori, infatti, è quello di ottenere un incontro con il Prefetto.
Il percorso del corteo sarà il seguente: piazza Melis, via Pieragostini, via Degola, piazza Montano, via Cantore, via Buozzi, via Adua, via Gramsci, piazza della Nunziata, Portello, piazza Corvetto e fino arrivare alla Prefettura.
Si attende una giornata ricca di disagi per la viabilità genovese. Molte strade verranno chiuse in prossimità del passaggio dei manifestanti, ma non si esclude che la protesta possa allargarsi come avvenuto martedì, quando il corteo ha prima tentato di entrare in Aeroporto e poi ha fatto il suo ingresso lungo l’Autostrada A10, bloccandola di fatto per due ore.
——————————————————————————————————
