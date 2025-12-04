Incidente sull’autostrada A7, cisterna carica di GPL sbatte contro guard rail

Genova – Ha perso il controllo del mezzo pesante che stava guidando ed è andato a sbattere contro il guard rail. Avrebbe potuto avere ben altre conseguenze, questa mattina, l’incidente avvenuto sull’autostrada A7 Genova – Milano, nel tratto tra Busalla e Bolzaneto, in direzione mare.

Il conducente dell’autocisterna, carica di gas GPL, non ha potuto “tenere” l’enorme bestione che ha perso il controllo e si è schiantato a bordo strada.

Il grosso serbatoio di carburante si è lacerato riversando decine di litri di gasolio sull’asfalto.

Fortunatamente la cisterna che trasportava GPL, non ha subito danni.

L’autista è stato trasportato all’ospedale per controlli.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’autostrada, che comunque è rimasta chiusa al traffico fino alla rimozione del mezzo.

