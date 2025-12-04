Santa Barbara, vigili del fuoco celebrano la santa patrona

Anche in Liguria i vigili del fuoco festeggiano oggi, 4 dicembre, Santa Barbara, la patrona di tutti coloro che, per lavoro, hanno a che fare con esplosivi, come minatori, marinai, e con il fuoco.

A Genova celebrazione della Messa, alle 9, presso la Chiesa di San Donato.

Più tardi, presso la sede centrale dei vigili del fuoco di Genova, si terrà un momento di commemorazione dei Caduti dei Vigili del Fuoco genovesi e del Comando di Genova.

Le celebrazioni della Santa Barbara sono un momento di incontro, rispetto, senso di appartenenza e memoria per chi, nel compimento del suo dovere, ha perso la vita.