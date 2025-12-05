Aeroporto, al via i voli diretti Genova-Madrid: info e modalità

Genova – Al via da oggi il collegamento aereo diretto tra Genova e Madrid. Il primo volo di Volotea è decollato questa mattina dall’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova alla presenza di Giovanni Palma (Console Onorario del Regno di Spagna), Enrico Musso (Presidente Aeroporto di Genova), Oscar Izquierdo (Console Generale della Repubblica dell’Ecuador) e Daniele Casale (Direttore Sviluppo Commerciale e Marketing Aeroporto di Genova).

“Il nuovo collegamento bisettimanale con Madrid avviato oggi – spiegano – riveste particolare importanza non solo per i cittadini spagnoli in Liguria, ma anche per i cittadini sudamericani presenti in regione, tra cui anche la più grande comunità ecuadoriana d’Italia (circa 50mila persone). Madrid è, infatti, il più importante hub europeo per il mercato del Sud America”.

Il capoluogo ligure e la capitale spagnola saranno collegati senza scali grazie a due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

