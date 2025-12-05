Davagna, auto precipita in un dirupo, feriti soccorsi con elicottero

Davagna (Genova) – Auto perde il controllo e cade in un dirupo. Feriti soccorsi in elicottero.

Incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, quello avvenuto a Davagna.

Il conducente di una vettura, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada per una quarantina di metri nel bosco, finendo la corsa sul tetto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco sia da terra, con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, e dal cielo con l’elicottero Drago.

Giunto per primo quest’ultimo ha vericellato a terra elisoccorritori e personale medico.

Estratti dall’abitacolo e stabilizzate le due persone a bordo, queste sono state condotte sulla strada utilizzando tecniche di derivazione alpinistica gestite dalla squadra di terra.

Sul posto anche il 118 è auto medica.