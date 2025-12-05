venerdì 5 Dicembre 2025
Cronaca

Davagna, auto precipita in un dirupo, feriti soccorsi con elicottero

Collaboratore6
0

Davagna incidente 4 dicembre 2025Davagna (Genova) – Auto perde il controllo e cade in un dirupo. Feriti soccorsi in elicottero.
Incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, quello avvenuto a Davagna.
Il conducente di una vettura, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada per una quarantina di metri nel bosco, finendo la corsa sul tetto.
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco sia da terra, con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, e dal cielo con l’elicottero Drago.
Giunto per primo quest’ultimo ha vericellato a terra elisoccorritori e personale medico.
Estratti dall’abitacolo e stabilizzate le due persone a bordo, queste sono state condotte sulla strada utilizzando tecniche di derivazione alpinistica gestite dalla squadra di terra.
Sul posto anche il 118 è auto medica.

