Genova – Torna la mobilitazione dei lavoratori delle ex accieierie Ilva di Cornigliano e torna il blocco della strada Guido Rossa verso levante con accesso da piazza Savio.
Un pre filtro avviene alla ritonda di via Albareto.
Probabile nuova mobilitazione e corteo dei lavoratori verso il centro cittadino in attesa delle risposte che potrebbero arrivare dall’incontro a Roma con il ministro Urso.
Ex Ilva, chiuso accesso alla Guido Rossa da piazza Savio
Genova – Torna la mobilitazione dei lavoratori delle ex accieierie Ilva di Cornigliano e torna il blocco della strada Guido Rossa verso levante con accesso da piazza Savio.