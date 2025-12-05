venerdì 5 Dicembre 2025
Ex Ilva, nuovo incontro a Roma, probabile nuovo corteo a Genova

Redazione Liguria
0

Sciopero lavoratori ex IlvaGenova – E’ previsto per oggi, a Roma, il nuovo incontro per il futuro delle acciaierie ex Ilva e a Cornigliano cresce l’attesa per le risposte che potrebbero arrivare dal ministro Urso sul futuro della produzione dell’acciaio in Italia e sul futuro dell’occupazione per gli stabilmenti di Genova, di Taranto e Novi Ligure.
Cresce anche l’attesa per possibili nuovi blocchi stradali e un nuovo corteo che potrebbe causare nuovamente il blocco della città sotto il profilo della viabilità.
I lavoratori sono rimasti in presidio anche questa notte ma restano aperti, al momento, i passaggi sulla strada Guido Rossa sia su piazza Savio in direzione levante che in direzione ponente.
Prevista una nuova assemblea dei lavoratori davanti ai cancelli ex Ilva da cui seguirà la decisione sulle iniziative di oggi.
Probabile un nuovo corteo che potrebbe raggiungere nuovamente il centro in attesa dell’incontro a Roma al quale parteciperanno anche la sindaca Salis ed il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, uniti nella richiesta di maggiore attenzione per il lavoro e le garanzie occupazionali per lo stabilimento di Genova Cornigliano.

