IKEA, a Genova sciopero con presidio dei dipendenti

Genova – Sciopero e presidio dei dipendenti Ikea, questa mattina, davanti alla sede genovese dell’azienda, a Campi, per chiedere il rinnovo del contratto integrativo aziendale. I lavoratori denunciano l’ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019. Filcams Cgil e Uiltucs hanno proclamato per il 5 dicembre uno sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Ikea.

A Genova, i lavoratori hanno manifestati davanti ai cancelli dello stabilimento di Campi dalle 9.30.

“Ikea continua ad agire unilateralmente – spiegano i sindacati – peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti – commentano Nicola Poli Segretario generale Filcams Cgil Genova ed Eugenio Inquinandi funzionario Uiltucs Liguria – Nel corso dell’ultimo incontro, l’azienda ha respinto ogni proposta delle organizzazioni

sindacali, rifiutando perfino di definire gli elementi economici già condivisi, rimandando tutto a un confronto senza contenuti reali. Una chiusura giustificata da presunte difficoltà economiche e dal mancato raggiungimento degli obiettivi di budget, a cui si aggiunge il paradosso di considerare il rinnovo del Ccnl Dmo, distribuzione moderna organizzata, come un aggravio di costi”.