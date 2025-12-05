Lutto nel mondo della musica, è morto Sandro Giacobbe

Genova – Lutto nel mondo della musica genovese e nazionale: è morto oggi all’età di 75 anni Sandro Giacobbe.

Il cantautore, che da diversi anni lottava contro una grave malattia, si è spento nelle scorse ore nella sua abitazione di San Salvatore di Cogorno, nell’entroterra ligure.

Ottenne un grande successo a livello nazionale con i due brani ‘Signora mia’ e ‘Gli occhi di tua madre’, pubblicati rispettivamente nel 1974 e nel 1990.

Era nato e cresciuto a Moneglia da genitori originari del Sud Italia e aveva iniziato il suo periodo di attività musicale nel 1972, a 23 anni. Avrebbe compiuto 76 anni tra nove giorni, domenica 14 dicembre.

