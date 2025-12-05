Meteo Liguria, graduale miglioramento e temperature in aumento

La debole perturbazione che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri si allontana verso levante e tornano condizioni di tempo variabile con precipitazioni quasi assenti e un aumento delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 5 dicembre 2025:

In mattinata ancora residue deboli piogge sui versanti padani orientali; nubi sparse sul resto della regione senza precipitazioni e con schiarite più ampie su estremo ponente ed Alpi Liguri.

Nel corso della giornata progressivo miglioramento da ovest verso est con le ultime nubi tra pomeriggio e sera sui settori orientali in successivo dissolvimento.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente al mattino, deboli a levante. Vento in progressiva attenuazione tra pomeriggio e sera su tutta la regione.

Mare stirato sotto costa; mosso o molto mosso al largo, ma con moto ondoso in calo.

Temperature stazionarie le minime, massime in aumento

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +13°C/+17°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+8°C e massime tra +9°C/+13°C.