venerdì 5 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMeteo Liguria, graduale miglioramento e temperature in aumento
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, graduale miglioramento e temperature in aumento

Redazione Liguria
0

meteo Liguria venerdì 5 dicembre 2025La debole perturbazione che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri si allontana verso levante e tornano condizioni di tempo variabile con precipitazioni quasi assenti e un aumento delle temperature.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 5 dicembre 2025:
In mattinata ancora residue deboli piogge sui versanti padani orientali; nubi sparse sul resto della regione senza precipitazioni e con schiarite più ampie su estremo ponente ed Alpi Liguri.
Nel corso della giornata progressivo miglioramento da ovest verso est con le ultime nubi tra pomeriggio e sera sui settori orientali in successivo dissolvimento.
Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente al mattino, deboli a levante. Vento in progressiva attenuazione tra pomeriggio e sera su tutta la regione.
Mare stirato sotto costa; mosso o molto mosso al largo, ma con moto ondoso in calo.
Temperature stazionarie le minime, massime in aumento
Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +13°C/+17°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+8°C e massime tra +9°C/+13°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
auto ribaltata Bergeggi 4 dicembre 2025

Bergeggi, auto ribaltata sull’Aurelia, conducente ferito

Cronaca
Porto di genova navi

Tassa per i crocieristi, rivolta degli operatori contro il Comune di...

Cronaca
compra oro sequestro

Compro Oro, a Genova sequestro da 2,5 milioni di euro

Cronaca
galleria felettino

La Spezia, variante Aurelia, abbattuto ultimo diaframma della galleria Felettino

Cronaca